Англия

Английский клуб представил очередного новичка.

Английский Уотфорд на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Эйпена и сборной ДР Конго Эдо Кайембе.

Сумма трансфера за 23-летнего опорника составила 4 миллиона 800 тысяч евро. Контракт подписан до окончания сезона 2025/26.

Кайембе, который в Бельгии также выступал за Андерлехт, провел в текущем сезоне 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.

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