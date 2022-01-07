Англия

Команда Уэйна Руни может обрести новых владельцев.

Терпящий бедствие Дерби Каунти может получить спасение в лице экс-владельца Ньюкасла Майка Эшли.

По информации Sky Sports, бизнесмен готовит предложение в размере 50 млн фунтови уже ведет предварительные переговоры с внешней администрацией команды.

Ожидается, что в ближайшие 48 часов вопрос о смене владельцев клуба должен быть решен. Кроме того, при удачном стечении обстоятельств, Эшли намерен выкупить также и стадион Дерби Прайд Парк.

На данный момент "бараны" занимают последнюю, 24-ю строчку в Чемпионшипе, имея в своем активе 11 очков. Отметим, что на счету подопечных Уэйна Руни 7 побед, однако из-за долгов с команды неоднократно снимали очки.

Ранее американский бизнесмен отказался от покупки Дерби.