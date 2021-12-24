Англия

Клуб остался без нового владельца.

Дерби Каунти продолжает бороться нет только за выживание в Чемпионшипе, но и с финансовыми трудностями.

Не так давно появилась новость о том, что американский бизнесмен Крис Киршнер намерен был выкупить клуб и профинансировать его.

Однако сообщается, что он отказался от сделки после того, как не смог договориться с администрацией клуба.

Он сделал предложение, а затем его улучшил, чтобы сделка "отвечала интересам всех сторон".

"С большой грустью я могу подтвердить, что отказываюсь от процесса покупки футбольного клуба Дерби Каунти. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед фанатами. Как вы знаете, я вел переговоры с администраторами около двух месяцев.

Две недели назад я сделал официальное предложение о покупке клуба. Думаю, я представил очень подробный, щедрый и амбициозный долгосрочный устойчивый бизнес-план. Он включал покупку стадиона, будущее финансирование и поддержание статуса академии.

Я желаю всем болельщикам Дерби и всем в клубе всего лучшее на будущее", — написал Киршнер в своем Twitter-аккаунте.

Отметим, что на данный момент "бараны" на данный момент занимают 24 месте в турнирной таблице с 4 очками в активе.