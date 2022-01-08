Англия

Специалист не намерен возвращать в состав экс-хавбека команды.

Главный тренер лондонского Арсенала озвучил трансферные планы клуба на зимний период.

Специалист признал, что команде необходимо усилить полузащиту и нападение, но категорически отверг возможность введения в состав экс-хавбека команды Джека Уилшира. Напомним, опытный футболист долгое время тренируется с Арсеналом для поддержания формы.

"Мы собираемся двигаться вперед и искать варианты, но мы очень ограничены в составе. Я думаю, мы все правильно поняли то, что делает Джек в нашей команде и не собираемся ничего менять со своей стороны", — объяснил специалист.

В то же время, по информации The Guardian, руководство клуба готово выделить существенные средства на подписание Влаховича, который является приоритетным подписанием для Артеты. Кроме того, испанец намерен пригласить в команду центрального хавбека, так как в команде на данный момент остались лишь Джака и Локонга.

Напомним, лондонский клуб долгое время ведет переговоры с Фиорентиной и окружением Влаховича относительно потенциального трансфера, однако сам футболист на данный момент ожидает более выгодных предложений, нежели от "канониров".

Сами же боссы Арсенала уже определились с возможным усилением атаки, если не удастся подписать серба.