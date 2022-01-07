Англия

Лондонский клуб продолжает работу на трансферном рынке.

Лондонский Арсенал продолжает искать на трансферном рынке возможные усиления для атаки.

Приоритетом остается нападающий Фиорентины Душан Влахович, в борьбе за которого лидируют именно "канониры". Однако, последнее слово останется за форвардом и его агентом, который на данный момент не спешат вести активные переговоры с командой из Северного Лондона.

Альтернативным вариантом стали нападающие Реал Сосьедада Александер Исак и представитель Эвертона Доминик Калверт-Льюин, сообщает Дэвид Орнштейн.

Главный тренер Арсенала Микель Артета считает, что именно эти футболисты подходят под стиль его футбола.

В текущем сезоне Исак провел 21 матч в составе Сосьедада, отличившись семью голами и двумя ассистами. Влахович же провел 22 поединка, в которых забил 18 голов и отдал три ассиста.

Что касается Калверт-Льюина, то англичанин только восстановился после травмы, полученной в начале чемпионата. За 4 игры в этом сезоне АПЛ форвард успел забить три мяча.

Ранее сообщалось об интересе Арсенала к форваду Лилля Дэвиду.