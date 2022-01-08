Англия

Бельгийский форвард нужен команде для решения турнирных задач.

Контракт бельгийского нападающего Дивока Ориги и английского Ливерпуля уже следующем летом подходит к своему завершению, поэтому зимнее трансферное окно является моментом, когда футболист может самостоятельно проводить переговоры с другими клубами о немедленном трансфере или планировать возможный переход по окончании сезона.

Известно, что на 26-летнего исполнителя претендует туринский Ювентус, однако возможный переход в ближайшее время, с большой долей вероятности, будет заблокирован просьбой главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, немецкий наставник лично попросил Ориги остаться в клубе до конца своего контракта, гарантировав ему необходимый объем игрового времени во второй части сезона.

При этом, переговоры о потенциальном трансфере Луиса Диаса из португальского Порту Ливерпуль приостановил на паузу.

Отметим, что в текущем сезоне Дивок принял участие в 10 матчах, забив пять голов и отдав две голевые передачи.