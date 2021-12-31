Италия

"Старая синьора" хочет заполучить бельгийского форварда.

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Ювентус намерен укрепить атакующую линию и планирует подписать Ориги. Туринский клуб уже обратился к Ливерпулю с запросом по бельгийскому форварду.

Действующий контракт Ориги с Ливерпулем истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 10 поединков в футболке "красных", отличившись пятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что интерес к Ориги также проявляют Милан и Аталанта.