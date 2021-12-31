"Старая синьора" хочет заполучить бельгийского форварда.
Дивок Ориги, Getty Images
31 декабря 2021, 10:53
Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Ювентус намерен укрепить атакующую линию и планирует подписать Ориги. Туринский клуб уже обратился к Ливерпулю с запросом по бельгийскому форварду.
Действующий контракт Ориги с Ливерпулем истекает в июне 2022 года.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 10 поединков в футболке "красных", отличившись пятью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что интерес к Ориги также проявляют Милан и Аталанта.