"Сороки" вылетели из национального кубка.
Ньюкасл – Кембридж, Getty Images
08 января 2022, 19:43
Ньюкасл проиграл на своем поле Кембриджу со счетом 0:1 в матче третьего раунда Кубка Англии.
Единственный гол в составе клуба из Первой лиги Англии на 57-й минуте забил нападающий Джо Айронсайд.
Стоит отметить, что этот матч стал дебютный в составе "сорок" для защитника Кирана Триппьера, который недавно присоединился из Атлетико.
Ньюкасл – Кембридж 0:1
Гол: Айронсайд, 57.
Ньюкасл: Дубравка – Триппьер, Крафт, Шер, Ритчи (Манкильо, 78) – Шелви, Жоэлинтон, Лонгстафф (Альмирон, 60) – Фрэйзер, Сен-Максимен, Мерфи (Уиллок, 60).
Кембридж: Митов – Уильямс, Окедина, Айрдейл, Данк – Дигби, Уорман (Хулахан, 61) – Брофи, Мэй (О`Нил, 90), Ниббс (Лэнкстер, 76) – Айронсайд.
Предупреждения: Ниббс, Лэнкстер.