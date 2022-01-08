Англия

"Сороки" вылетели из национального кубка.

Ньюкасл проиграл на своем поле Кембриджу со счетом 0:1 в матче третьего раунда Кубка Англии.

Единственный гол в составе клуба из Первой лиги Англии на 57-й минуте забил нападающий Джо Айронсайд.

Стоит отметить, что этот матч стал дебютный в составе "сорок" для защитника Кирана Триппьера, который недавно присоединился из Атлетико.

Ньюкасл – Кембридж 0:1

Гол: Айронсайд, 57.

Ньюкасл: Дубравка – Триппьер, Крафт, Шер, Ритчи (Манкильо, 78) – Шелви, Жоэлинтон, Лонгстафф (Альмирон, 60) – Фрэйзер, Сен-Максимен, Мерфи (Уиллок, 60).

Кембридж: Митов – Уильямс, Окедина, Айрдейл, Данк – Дигби, Уорман (Хулахан, 61) – Брофи, Мэй (О`Нил, 90), Ниббс (Лэнкстер, 76) – Айронсайд.

Предупреждения: Ниббс, Лэнкстер.