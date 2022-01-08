Англия

"Синие" вышли в следующий раунд Кубка Англии.

В матче третьего раунда Кубка Англии Челси обыграл Честерфилд на своем поле со счетом 5:1.

Голами в составе лондонского клуба отличились Тимо Вернер, Каллум Хадсон-Одои, Ромелу Лукаку, Андреас Кристенсен и Хаким Зийех. Гол престижа в составе гостей на 80-й минуте забил Аквази Асанте.

Челси – Честерфилд 5:1

Голы: Вернер, 6, Хадсон-Одои, 18, Лукаку, 20, Кристенсен, 39, Зийех, 55 (пенальти) – Асанте, 80.

Челси: Беттинелли – Хадсон-Одои (Баркли, 66), Кристенсен (Бейкер, 59), Сарр, Холл – Сауль, Ковачич (Лофтус-Чик, 46) – Зийех, Вернер, Пулишич (Вейл, 58) – Лукаку (Хавертц, 46).

Честерфилд: Лоуч – Керр, Ганнинг (Граймз, 61), Кролл – Кинг (Миллер, 46), Уэстон, Ойелеке (Магуайр, 73), Уиттл – Келлермен (Асанте, 66), Тшиманга, Хан (Мэндвилл, 46).

Предупреждения: Сауль (8), Кинг (29).