Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Кубка Англии.
Лестер – Уотфорд, Getty Images
09 января 2022, 10:12
В матче третьего раунда Кубка Англии Лестер обыграл Уотфод со счетом 4:1. Голами в составе "лис" отличились Тилеманс, Мэддисон, Барнс и Олбрайтон, а единственный гол гостей забил Жоао Педро.
Лестер – Уотфорд 4:1
Голы: Тилеманс, 7, Мэддисон, 25, Барнс, 54, Олбрайтон, 85 – Жоао Педро, 27.
Лестер: Уорд — Олбрайтон, Вестергор, Чоудури, Дэйли-Кэмпбелл (Марсал, 46) – Тилеманс, Мэддисон, Барнс – Брант, Перес (Макатир, 74), Лукман (Алвес, 86).
Уотфорд: Бахманн – Кэткарт, Сьерральта, Моррис – Сиссоко (Конте, 74), Клеверли (Гослинг, 63), Туфан (Куцка, 64), Нгакиа, Флетчер (Сема, 58) – Эрнандес, Жоао Педро (Форде, 74).