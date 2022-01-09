Англия

Украинский нападающий в очередной раз остался вне стартового состава "молотобойцев".

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Вест Хэм примет на своем поле Лидс Юнайтед.

Главный тренер хозяев Дэвид Мойес определился со стартовым составом своей команды на данное противостояние, в котором не нашлось места вингеру Андрею Ярмоленко.

32-летний украинец начнет поединок против Лидса на скамейке запасных.

Состав Вест Хэма:

Состав Лидса:

Напомним, матч Вест Хэм — Лидс Юнайтед состоится сегодня, 9 декабря, в 16:00 по киевскому времени.

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