Украинский нападающий в очередной раз остался вне стартового состава "молотобойцев".
Андрей Ярмоленко, Getty Images
09 января 2022, 15:12
В рамках 1/32 финала Кубка Англии Вест Хэм примет на своем поле Лидс Юнайтед.
Главный тренер хозяев Дэвид Мойес определился со стартовым составом своей команды на данное противостояние, в котором не нашлось места вингеру Андрею Ярмоленко.
32-летний украинец начнет поединок против Лидса на скамейке запасных.
Состав Вест Хэма:
Состав Лидса:
Напомним, матч Вест Хэм — Лидс Юнайтед состоится сегодня, 9 декабря, в 16:00 по киевскому времени.
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