Англия

Бразильский латераль может вернуться в АПЛ.

Крайний защитник Эмерсон Палмьери, который ныне выступает за Лион на правах аренды, может зимой вернуться в лондонский Челси.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "пенсионеры" пытаются отозвать 27-летнего итальянца бразильского происхождения из аренды, однако пока французский клуб отказывается отпускать футболиста.

Челси готов предложить Лиону компенсацию, чтобы Эмерсон вернулся Стэмфорд Бридж.

Что касается Лукаса Диня, то его потенциальный переход из Эвертона в стан "пенсионеров" на данном этапе выглядит маловероятным.

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