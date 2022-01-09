Англия

Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал победу своей команды в Кубке Англии.

В 1/32 финала Кубка Англии Тоттенхэм дома сумел сломить сопротивление Моркама (3:1).

Главный тренер "шпор" Антонио Конте прокомментировал исход поединка, отметив массированную оборону соперника.

"Нам было непросто в первом тайме, особенно после пропущенного гола. Все же, мы рассчитывали на проход дальше и сумели добиться своего.

Моркам защищался всей командой, 11 человек были за линией мяча. Мы заслужили эту победу. Конечно, это нормально, когда команда из низшего дивизиона так играет против представителей Премьер-Лиги. Важно было найти ресурсы для победы", — приводит слова итальянского наставника BBC.

Следующий матч Тоттенхэм проведет против Арсенала в рамках чемпионата Англии.

Поединок состоится в воскресение, 16 января в 18:30 по киевскому времени.