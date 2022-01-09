Англия

"Канониры" минимально уступили Ноттингем Форест.

Арсенал в рамках поединка 1/32 финала Кубка Англии отправился в гости к Ноттингем Форест и минимально уступил.

"Канониры" за весь матч так и не нанесли ни одного удара по воротам соперника, тогда как хозяева забили под занавес игры усилиями Граббана.

Ноттингем Форест - Арсенал 1:0

Гол: Граббан, 83

Ноттингем Форест: Самба — Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Колбэк — Йейтс, Гарнер, Джонсон, Синкернагель (Кафу, 75) — Дэвис (Грэббен, 68).

Арсенал: Лено — Соареш (Колашинац, 90), Холдинг, Уайт, Нуну Тавареш (Тирни, 35) — Эдегор, Локонга, Сака, Нкетиа — Мартинелли, Патино (Ляказетт, 69).

Предупреждения: Зикернагель, Спенс — Мартинелли