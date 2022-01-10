Англия

Вашему вниманию лучшие моменты поединка Кубка Англии.

В 1/32 финала Кубка Англии лондонский Арсенал на выезде встречался с Ноттингем Форест.

"Канониры" провели крайне слабый поединок, ни разу не ударив в створ ворот соперника, тогда как "лесники" воспользовались своим шансом в конце поединка и шагнули в следующий раунд турнира.

Обзор матча:

Ноттингем Форест - Арсенал 1:0

Гол: Граббан, 83

Ноттингем Форест: Самба — Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Колбэк — Йейтс, Гарнер, Джонсон, Синкернагель (Кафу, 75) — Дэвис (Грэббен, 68).

Арсенал: Лено — Соареш (Колашинац, 90), Холдинг, Уайт, Нуну Тавареш (Тирни, 35) — Эдегор, Локонга, Сака, Нкетиа — Мартинелли, Патино (Ляказетт, 69).

Предупреждения: Зикернагель, Спенс — Мартинелли