Менеджер футболиста зол на наставника бирмингемцев.
Аксель и Димитри Туанзебе, Instagram
11 января 2022, 00:55
Накануне защитник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе перебрался в Наполи на правах аренды.
Его брат и по совместительству агент Димитри Туанзебе заявил, что главный тренер Астон Виллы, за которую Туандзебе выступал с лета 2021 года, не ставил его в состав из-за неприязни к МЮ.
"Аксель не хотел уходить из Астон Виллы. Но когда стало ясно, что он не является первым вариантом для Стивена Джеррарда в основной состав, то решился.
После прихода Джеррарда на пост главного тренера клуба возникло ощущение, что вражда между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем снова началась. Он не попадал в состав из-за этой войны, такое чувство.
Он был готов остаться в Астон Вилле, ему все нравилось и устраивало, но он может построить хорошую карьеру и реализовать свой потенциал там, где его будут ценить", — сказал Димитри.
Отметим, что англичанин присоединился к Наполи до конца текущего сезона. Действующий контракт Туанзебе с МЮ рассчитан до июня 2023 года.