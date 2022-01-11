Англия

Менеджер футболиста зол на наставника бирмингемцев.

Накануне защитник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе перебрался в Наполи на правах аренды.

Его брат и по совместительству агент Димитри Туанзебе заявил, что главный тренер Астон Виллы, за которую Туандзебе выступал с лета 2021 года, не ставил его в состав из-за неприязни к МЮ.

"Аксель не хотел уходить из Астон Виллы. Но когда стало ясно, что он не является первым вариантом для Стивена Джеррарда в основной состав, то решился.

После прихода Джеррарда на пост главного тренера клуба возникло ощущение, что вражда между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем снова началась. Он не попадал в состав из-за этой войны, такое чувство.

Он был готов остаться в Астон Вилле, ему все нравилось и устраивало, но он может построить хорошую карьеру и реализовать свой потенциал там, где его будут ценить", — сказал Димитри.

Отметим, что англичанин присоединился к Наполи до конца текущего сезона. Действующий контракт Туанзебе с МЮ рассчитан до июня 2023 года.