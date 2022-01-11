Англия

В 19-летнем французе также заинтересован Вест Хэм.

Ньюкасл Юнайтед пытается заполучить юного нападающего Реймса Уго Экитике, однако французский клуб не намерен принимать предложение "сорок". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Ньюкаслу будет крайне трудно провернуть сделку по подписанию 19-француза, который в 17 матчах текущего сезона Лиги 1 сумел забить 8 голов и отдать 3 результативные передачи.

Также утверждается, что в подписании Экитике заинтересован Вест Хэм, но на данном этапе лондонский клуб не предпринимал никаких шагов к оформлению сделки на официальном уровне.

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