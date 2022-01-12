Англия

Football.ua анонсирует ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги.

Тоттенхэм примет на своем поле Челси в рамках ответного полуфинального матча Кубка английской лиги. Первая встреча этих команд на Стэмфорд Бридж завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля.

Тоттенхэм — Челси

Среда, 11 января, 21:45. Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на Setanta Sports+. Результат первого матча — 0:2

Очередной трофей ускользает у игроков Тоттенхэма буквально из-под носа. До финала Кубка английской лиги "шпорам" оставалось всего несколько шагов, однако даже с кадровыми проблемами Челси, которые в первую очередь касаются позиции латераля, команда Томаса Тухеля в первом матче одержала уверенную победу и теперь отправится на стадион Тоттенхэм Хотспур с преимуществом в два мяча после первой встречи.

Конечно, в футболе может произойти всякое, а история показывает, что в ответной встрече можно отыграть даже три мяча, не говоря уже о двух. Однако тут стоит задаться вопросом: готов ли нынешний Тоттенхэм, в котором Антонио Конте еще не успел наладить собственную систему, на такие свершения и камбэки? Скорее всего, нет, однако нельзя забывать, что в пользу "шпор" играет некоторая обескровленность состава соперника на флангах обороны. При этом для достижения успеха Тоттенхэму нужно более остро сыграть в атаке и создавать больше моментов, а с отсутствием Сона атакующий потенциал клуба из Северного Лондона будет значительно урезан.

Что касается Челси, то то тут можно привести следующий тезис: подопечные Томаса Тухеля сделали 90% работы еще в первом матче, поэтому на ответный поединок они будут выходить с более прагматичным настроем. Тоттенхэму терять нечего, а значит он будет рисковать. У "синих" же такой надобности нет, поэтому не исключено, что основной акцент будет сделан на игру в обороне и попытки словить соперника на контратаках или стандартных положениях.

Откровенно говоря, Челси нужно будет изрядно постараться, чтобы растерять свое преимущество в два мяча после первого матча. Харри Кейн может включить свой старый добрый режим голеодора, но и игра в обороне "шпор" далеко неидеальна. Да, у Тоттенхэма гораздо меньше кадровых потерь, но трудно игнорировать отсутствие Сон Хын Мина. Это же можно сказать и о Ромеро, да и о Дайере — как бы его многие не критиковали, но именно англичанин последние годы является основным центральным защитником Тоттенхэма.

По версии букмекеров, фаворита предстоящего противостояния выделить непросто, однако небольшое предпочтение отдается подопечным Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 2,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Ромеро, Сон, Дайер — Чалоба, Джеймс, Чилвелл, Менди

Под вопросом: Бергвейн — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Канте