Англия

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Саутгемптон и Брентфорд воспользовались паузой в английской Премьер-лиге дабы доиграть собственный очный поединок 18-го тура, который ранее был перенесен из-за пандемии COVID-19. В итоге, "святые" сумели уверенно взять три очка, благодаря чему довели беспроигрышную серию до четырех матчей кряду и обогнали "пчел" в турнирной таблице.

Обзор матча:

Саутгемптон — Брентфорд 4:1

Голы: Беднарек, 5, Фернандес (в свои ворота), Броя, 49, Адамс, 70 — Янельт, 23

Саутгемптон: Форстер — Беднарек, Войнович, Салису, Перро — Телла (Армстронг, 70), Ромеу, Уорд-Прауз, Диалло, Редмонд (Адамс, 65) — Броя (Армстронг, 78).

Брентфорд: Фернандес — Роерслев, Янссон, Айер, Пиннок (Йенсен, 68) — Канос (Стивенс, 76), Нергор, Янельт, Баптист (Висса, 56), Тоуни — Мбемо.

Предупреждение: Тоуни.