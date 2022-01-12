Англия

Немецкий коллектив хочет продать игрока, дабы не отпустить его бесплатно.

Кризис в менхенгладбахской Боруссии стал причиной возникновения желания у ее футболистов покинуть коллектив при первой удачно подвернувшейся возможностей, а одним из таковых уже в ближайшее время может стать полузащитник Денис Закария.

При этом, "жеребцы" стараются ухватиться за последнюю возможность заработать хоть какие-то деньги на исходящем трансфере игрока, у которого контракт завершается уже в конце текущего сезона.

Спрос на 25-летнего швейцарца был всегда, но в последнее время предложения по понятным причинам лишь участились.

Одним из претендентов на футболиста является английский Манчестер Юнайтед, представители которого, как сообщает итальянский журналист Руди Галетти, сейчас ведут переговоры о его переходе в стан "Красных дьяволов".

Боруссия хочет получить 10 млн евро за своего исполнителя — почти в три раза меньше, чем его оценивает портал Transfermarkt.

В текущем сезоне Денис появлялся на поле 16 раз, забив два гола и отдав одну голевую передачу.