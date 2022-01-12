Англия

"Ириски" намерены укрепить атакующую линию своей команды.

Эвертон продолжает активную работу на трансферном рынке, несмотря на подписание Виталия Миколенко.

По информации Фабрицио Романо, "ириски" нацелились на подписание нападающего Астон Виллы Анвара Эль-Гази.

Нидерландский форвард станет частью сделки по Люкасу Диню.

Эль-Гази в текущем сезоне принял участие в двенадцати поединках Астон Виллы во всех турнирах, по три раза отличившись забитыми мячами и результативными передачами.

Ранее Астон Вилла подписала Филиппе Коутиньо.