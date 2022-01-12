Эвертон продолжает активную работу на трансферном рынке, несмотря на подписание Виталия Миколенко. 

По информации Фабрицио Романо, "ириски" нацелились на подписание нападающего Астон Виллы Анвара Эль-Гази. 

Нидерландский форвард станет частью сделки по Люкасу Диню. 

Эль-Гази в текущем сезоне принял участие в двенадцати поединках Астон Виллы во всех турнирах, по три раза отличившись забитыми мячами и результативными передачами.

Ранее Астон Вилла подписала Филиппе Коутиньо.