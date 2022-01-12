"Ириски" намерены укрепить атакующую линию своей команды.
анвар эль-гази, getty images
12 января 2022, 16:49
Эвертон продолжает активную работу на трансферном рынке, несмотря на подписание Виталия Миколенко.
По информации Фабрицио Романо, "ириски" нацелились на подписание нападающего Астон Виллы Анвара Эль-Гази.
Нидерландский форвард станет частью сделки по Люкасу Диню.
Эль-Гази в текущем сезоне принял участие в двенадцати поединках Астон Виллы во всех турнирах, по три раза отличившись забитыми мячами и результативными передачами.
Ранее Астон Вилла подписала Филиппе Коутиньо.