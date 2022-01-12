Англия

Бразильский полузащитник определился с игровым номером.

Астон Вилла представила бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, который завершил все детали перехода.

29-летний футболист также определился с игровым номером — Коутиньо будет играть с числом "23" на футболке.

В нынешнем сезоне бразильский полузащитник провел 16 матчей за "блаугранас" во всех турнирах, в которых забил два гола.

Напомним, что Астон Вилла может выкупить Филиппе Коутиньо у Барселоны за 40 миллионов евро.