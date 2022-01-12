Англия

В шорт-листе "канониров" находятся Артур Мело и Бруну Гимарайнш.

В текущее трансферное окно Арсенал намерен усилить позицию центрального полузащитника. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, внутри клуба обсуждалась кандидатура Артура Мело, защищающего цвета туринского Ювентуса. В бразильце лично заинтересован главный тренер "канониров" Микель Артета.

Также испанский специалист хотел бы видеть в своей команде Бруну Гимарайнша из Лиона, однако в январе осуществить эту сделку будет непросто.

Руководство Арсенала рассматривает и третий вариант, однако какой конкретно — не уточняется.

Напомним, этой зимой стан "канониров" покинул Эйнсли Мэйтленд-Найлз, который перешел в Рому на правах арендного соглашения.