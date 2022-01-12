Англия

"Пенсионеры" встретятся с победителем противостояния Арсенал — Ливерпуль, которые не сыграли еще ни одного матча.

Завершился ответный полуфинальный поединок Кубка английской лиги между Тоттенхэмом и Челси, по итогам которого подопечные Томаса Тухеля пробились в заключительную стадию турнира.

Первая встреча этих команд на Стэмфорд Бридж завершилась со счетом 2:0 в пользу Челси. И несмотря на попытки коллектива Антонио Конте совершить камбэк при собственных болельщиках, они вновь потерпели поражение, но уже со счетом 1:0.

Автором единственного гола в данном противостоянии, который закрепил итоговый успех Челси, стал Антонио Рюдигер. Немецкий центрбек на 18-й минуте замкнул передачу с углового, воспользовавшись ошибкой голкипера "шпор".

Тоттенхэм — Челси 1:0

Гол: Рюдигер, 18

Тоттенхэм: Голлини, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти (Сессеньон, 65), Хейбьерг, Уинкс (Скипп, 81), Ло Чельсо (Хиль, 71), Лукас Моура, Кейн.

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Тиаго Силва, 66), Сарр, Ковачич (Канте, 77), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 82), Маунт (Зиеш, 66), Лукаку, Вернер (Алонсо, 66), Хадсон-Одои.