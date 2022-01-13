Вашему вниманию самые интересные моменты поединка АПЛ.
вест хэм - норвич, getty images
13 января 2022, 09:04
В рамках 18-го тура Английской Премьер-Лиги Вест Хэм на своем поле уверенно переиграл Норвич.
Подопечные Дэвида Мойеса отправила в ворота "канареек" два безответных мяча, авторами которых стал Джаррод Боуэн.
Обзор матча:
Вест Хэм – Норвич 2:0
Голы: Боуэн 42, 84
Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл – Лансини, Райс – Бойэн, Форнальс, Влашич (Масуаку 78) – Антонио (Ярмоленко 88)
Норвич: Крул – Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс – Маклин, Ле-мелу – Рашица (Цолис 72), Ида (Роу 76), Плахета (Дауэлл 66) – Пукки