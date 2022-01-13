Англия

Наставник Челси прокомментировал успешное выступление своей команды в Кубке лиги.

Во втором полуфинальном поединке Кубка английской лиги Челси вновь обыграл Тоттенхэм и пробился в финал турнира.

Главный тренер "синих" Томас Тухель прокомментировал победу своей команды, а также отметил тот факт, что его команда вышла в финал одного из кубков в шестой раз подряд.

"Прекрасное достижение — незачем стесняться об этом говорить. Важно не стать самоуверенными, потому что это быстро наказывается. Мы наслаждаемся возможностью представлять такой клуб как Челси, у которого такие большие амбиции.

Важно всегда работать над собой, совершенствоваться — это длительный и трудоемкий процесс. У нас в команде собраны лучшие футболисты мира и мы делаем все, чтобы достичь успеха", — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт Челси.

Напомним, на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Тоттенхэм — Челси.