Англия

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Челси в рамках ответного полуфинального поединка Кубка английской лиги сумел во второй раз справиться с Тоттенхэмом, в данном случае обыграв "шпор" на их поле за счет единственного результативного удара еще в самом начале поединка, после которого вопросов о будущем участнике финала от данной пары не осталось.

Обзор матча:

Тоттенхэм — Челси 0:1 (первый матч — 0:2)

Гол: Рюдигер, 18

Тоттенхэм: Голлини — Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти (Сессеньон, 65) — Ло Чельсо (Хиль, 71), Уинкс (Скипп, 81), Хойбьерг — Кейн, Лукас Моура.

Аррисабалага — Кристенсен (Тиаго Силва, 66), Сарр, Рюдигер — Аспиликуэта, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 82), Ковачич (Канте, 77), Хадсон-Одои — Маунт (Зийех, 66), Лукаку, Вернер (Алонсо, 66).