Англия

Туринский коллектив вновь находится в поисках центрального полузащитника.

Трансфер бразильского центрального полузащитника туринского Ювентуса Артура Мело из каталонской Барселоны осенью 2020 года — одна из наиболее невразумительных сделок "Старой Синьоры" в ее новейшей истории.

25-летний футболист за два сезона под руководством двух наставников так и не сумел закрепиться в статусе основного футболиста, однако его содержание обходится "бьянконери" во внушительную сумму, поэтому очевидно желание боссов клуба найти для него новый коллектив.

Поскольку лондонский Арсенал был бы совершенно не против пополнить свою обойму за счет трансфера Артура, Ювентус не стал бы противиться возможности отпустить игрока, о чем сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Однако, у "зебр" есть одно условие — они нуждаются в равноценной замене футболисту, и при этом нацелились на трансфер полузащитника лондонского Челси Рубена Лофтус-Чика, которого хотели бы взять на правах аренды с правом выкупа на ближайшие полгода.

Альтернативными вариантами являются полузащитники французских Лиона и Лилля, Бруно Гимарайнш и Ренату Санчеш соответственно, однако их трансферная стоимость отпугивает Ювентус.