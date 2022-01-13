Нападающий продолжит сезон в стане "ирисок".
Анвар Эль-Гази, фото Эвертон
13 января 2022, 20:27
Нападающий Астон Виллы Анвар Эль-Гази стал игроком Эвертона, сообщает официальный сайт ливерпульской команды.
Нидерландский футболист подписал контракт с "ирисками" до конца текущего сезона на правах арендного соглашения.
В текущем сезоне Анвар Эль-Гази отыграл 12 поединков на клубном уровне, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что в обратном направлении отправился Люка Динь, но на правах полноценного перехода.