Защитник "ирисок" продолжит свою карьеру в другом клубе АПЛ.
люка динь, getty images
13 января 2022, 11:23
Фланговый защитник Эвертона Люка Динь завершил свой переход в Астон Виллу.
Француз поссорился с главным тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом, чем воспользовался клуб из Бирмингема.
Клубы не раскрывают финансовой составляющей трансфера, однако по данным Фабрицио Романо сумма перехода составит 27 млн евро. Сроки действия подписанного соглашения не разглашаются.
В текущем сезоне Динь провел 15 матчей, забив один гол.
Отметим, что немногим ранее Астон Вилла заключила арендное соглашение с полузащитником Барселоны Филиппе Коутиньо.