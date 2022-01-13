Англия

Защитник "ирисок" продолжит свою карьеру в другом клубе АПЛ.

Фланговый защитник Эвертона Люка Динь завершил свой переход в Астон Виллу.

Француз поссорился с главным тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом, чем воспользовался клуб из Бирмингема.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ✅ — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022

Клубы не раскрывают финансовой составляющей трансфера, однако по данным Фабрицио Романо сумма перехода составит 27 млн евро. Сроки действия подписанного соглашения не разглашаются.

В текущем сезоне Динь провел 15 матчей, забив один гол.

Отметим, что немногим ранее Астон Вилла заключила арендное соглашение с полузащитником Барселоны Филиппе Коутиньо.