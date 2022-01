Фланговый защитник Эвертона Люка Динь завершил свой переход в Астон Виллу.

Француз поссорился с главным тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом, чем воспользовался клуб из Бирмингема.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ✅