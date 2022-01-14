Англия

В команде Артеты осталось всего 12 полевых игроков из-за новых случаев заражения COVID-19 и проблем с травмами после нулевой ничьей с Ливерпулем.

Арсенал отправил руководству английской Премьер-лиги официальную просьбу о переносе предстоящего поединка 22-го тура первенства страны против Тоттенхэма, который запланирован на 16 января.

Как сообщает The Athletic, у "канониров" осталось 12 доступных полевых футболистов после того, как в команде выявили новые случае заражения коронавирусом, а также появились новые травмы и дисквалификации игроков после последней выездной встречи против Ливерпуля в рамках полуфинала Кубка английской лиги (0:0).

Завтра, 15 января, руководство Премьер-лиги рассмотрит запрос Арсенала о переносе матча и уведомит клубы об окончательном решении касательно судьбы поединка.

Отметим, что правила Премьер-лиги предусматривают, что команды должны проводить матчи по заранее запланированному расписанию, если у них есть в обойме 14 доступных игроков — 13 полевых и вратарь. Не исключено, что встреча Тоттенхэма и Арсенала в конечном итоге будет перенесена.