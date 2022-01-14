Англия

У норвежского центрбека истекает контракт с Челси летом 2022 года.

Центральный защитник Андреас Кристенсен может покинуть Челси в конце текущего сезона, поскольку его действующий контракт с лондонским клубом истекает летом 2022 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в подписании 25-летнего датчанина заинтересованы каталонская Барселона и мюнхенская Бавария, которые пристально следят за ситуацией вокруг истекающего соглашения футболиста с "синими".

Челси предложил Кристенсену новый контракт, однако на данный момент ничего не подписано, и достичь согласия на официальном уровне сторонам пока не удалось.

Отмечается, что окончательное решение будет принято в ближайшее время — Барселона и Бавария очень заинтересованы в датском центрбеке и готовы перейти к конкретике в любой удобный момент.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен провел за Челси 21 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 1 ассист.