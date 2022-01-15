Англия

Football.ua представляет анонс матча 22-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 22-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Манчестер Сити и Челси, которое пройдет на стадионе Этихад.

Манчестер Сити — Челси

Суббота, 15 января, 14:30. Этихад, Манчестер. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

Пока лондонский Челси и Ливерпуль изрядно так теряли очки и допускали оплошности, игроки Манчестер Сити успешно этим пользовались и впоследствии сумели уйти в комфортный отрыв от своих прямых конкурентов в борьбе за чемпионство. Преимущество подопечных Хосепа Гвардиолы над ближайшим преследователем выросло до десяти набранных пунктов, что стало неплохой такой заявкой от "горожан" на защиту чемпионского титула по итогам текущего сезона.

Конечно, короновать Манчестер Сити еще слишком рано, однако отрицать впечатляющую победную серию коллектива Гвардиолы просто невозможно. Последнее поражение "горожан" в рамках английской Премьер-лиги пришлось на конец октября 2021 года на поединок против Кристал Пэлас. После этого же Сити сколотил себе серию из 11 побед кряду в рамках английского первенства, при этом стоит признать, что в последнее время футбол действующего чемпиона был далеко не самого лучшего качества, но это никак не помешало подопечным Гвардиолы сделать серьезную заявку на чемпионство.

Челси, в свою очередь, в последнее время, откровенно говоря, не впечатляет, ведь Томас Тухель и его тренерский штаб внезапно столкнулся с кадровыми проблемами на главных и основополагающих для него позициях — правого и левого латералей. Да, "пенсионеры" накануне пробились в финал Кубка английской лиги по итогам двухматчевого противостояния с Тоттенхэмом, да и недавний ничейный результат с Ливерпулем не стоит забывать, однако проблемы у Челси есть и их нужно решать в зимнее трансферное окно.

К слову, несмотря на некоторый спад, команда Томаса Тухеля крайне редко покидает поле в качестве проигравшей стороны, но именно систематические ничейные результаты стали причинами потери "синими" статуса чуть ли ни главного претендента на чемпионский титул. Если игроки Челси хотят сохранить хоть какую-то интригу в борьбе за "золото" АПЛ, то им необходимо не просто набирать очки против Сити, а уезжать из Этихада в качестве победителей.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,75, тогда как потенциальный успех Челси оценивается показателем 5,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,88.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Делап, Зинченко, Марез, Менди, Фоден — Джеймс, Кристенсен, Менди, Чалоба, Чилвелл

Под вопросом: Стоунз — ...

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