Гола Галлахера не хватило "орлам" для того, чтобы набрать три балла.
Брайтон - Кристал Пэлас, getty images
14 января 2022, 23:59
Кристал Пэлас в рамках поединка двадцать второго тура чемпионата Англии отправился в гости к Брайтону и победил.
Первый гол в матче был забит в середине первой половины игры усилиями Галлахера, на что хозяева ответили автоголом Андерсена.
Брайтон — Кристал Пэлас 1:1
Голы: Андерсен, 87 (в свои ворота) — Галлахер, 69
Брайтон: Санчес — Велтман (Уэлбек, 73), Уэбстер, Берн, Кукурелья — Гросс (Марч, 73), МакАллистер, Лаллана (Лэмпти, 56), Модер — Троссард, Мопе.
Кристал Пэлас: Батленд — Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл — Шлупп, Хьюз, Галлахер — Бентеке, Эзе (Миливоевич, 66), Олисе, Эдуар (Матета, 66).
Предупреждения: Эзе, Хьюз