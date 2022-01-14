Англия

Гола Галлахера не хватило "орлам" для того, чтобы набрать три балла.

Кристал Пэлас в рамках поединка двадцать второго тура чемпионата Англии отправился в гости к Брайтону и победил.

Первый гол в матче был забит в середине первой половины игры усилиями Галлахера, на что хозяева ответили автоголом Андерсена.

Брайтон — Кристал Пэлас 1:1

Голы: Андерсен, 87 (в свои ворота) — Галлахер, 69

Брайтон: Санчес — Велтман (Уэлбек, 73), Уэбстер, Берн, Кукурелья — Гросс (Марч, 73), МакАллистер, Лаллана (Лэмпти, 56), Модер — Троссард, Мопе.

Кристал Пэлас: Батленд — Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл — Шлупп, Хьюз, Галлахер — Бентеке, Эзе (Миливоевич, 66), Олисе, Эдуар (Матета, 66).

Предупреждения: Эзе, Хьюз