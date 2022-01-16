Англия

Football.ua представляет анонс матча 22-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 22-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Ливерпулем и Брентфордом, которое пройдет на стадионе Энфилд.

Ливерпуль — Брентфорд

Воскресенье, 16 января, 16:00. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Джонатан Мосс.

После того, как Челси вчера потерпел минимальное поражение от Манчестер Сити, у Ливерпуля появилась идеальная возможность вернуться на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Однако следующий соперник у подопечных Юргена Клоппа будет далеко не из самых простых, особенно на фоне кадровых потерять в лице Мо Салаха и Садио Мане, отправившихся на Кубок африканских наций.

Прошлая встреча с Арсеналом в рамках Кубка английской лиги наглядно показала, что без своих основных вингеров у Ливерпуля заметные проблемы в атакующей линии, даже если соперник играет большую часть матча в меньшинстве. Это касается не только реализации моментов, но и самого построения атак. Будем откровенны, что "красные" абсолютно не придумали ничего интересного, чтобы вскрыть оборону Арсенала, и им крайне необходимо реабилитироваться перед собственными болельщиками за свой последний кубковый провал.

Что касается Брентфорда, то команда Томаса Франка сейчас идет на серии из трех поражений в Премьер-лиге, которые пришлись на поединки против Брайтона, Манчестер Сити и Саутгемптона, однако эта неудачная серия не должна вводить никого в заблуждение. "Пчелы" — очень интересный коллектив, который после повышение в классе на данный момент оправдывает практически все ожидания, которые возлагались перед стартом сезона.

Ливерпулю ли не знать, как Брентфорд умеет создавать проблемы фаворитам. Встреча подопечных Франка с командой Клоппа в первом круге завершилась в результативную ничью со счетом 3:3, однако это была далеко не разовая акция качественного выступления "пчел" против явного фаворита. Тут можно вспомнить и победу над Арсеналом в первом туре, и победа над Вест Хэмом, и минимальное поражение от Челси, которое стало возможным только из-за нескольких феноменальных сейвов Эдуара Менди. Несомненно, что от Ливерпуля ожидается победа как минимум за счет класса исполнителей, но далеко не факт, что она дастся "красным" легко.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,30, тогда как потенциальный успех Брентфорда оценивается показателем 11,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,20.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Кейта, Мане, Салах, Ориги, Тиаго, Филиппс, Эллиотт — Гуди, Да Силва, Жанвье, Оньека, Райя

Под вопросом: ... — Генри, Йоргенсен, Каньос

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