Англия

Украинский защитник выйдет в стартовом составе Эвертона в поединке 22-го тура чемпионата Англии.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Норвич Сити примет на своем поле Эвертон.

Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на данное противостояние.

Так, наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес доверил место в старте украинскому левому защитнику Виталию Миколенко, для которого поединок против Норвича станет дебютным в рамках АПЛ.

Состав Норвича:

Состав Эвертона:

Напомним, матч Норвич Сити — Эвертон состоится сегодня, 15 января, в 17:00 по киевскому времени. Читайте на нашем сайте перевод интервью Виталия Миколенко, которое он дал изданию Liverpool Echo.

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