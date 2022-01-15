Англия

Украинский защитник в интервью изданию Liverpool Echo поделился первыми впечатлениями после перехода в ливерпульский клуб и рассказал о своих задачах.

Новичок Эвертона Виталий Миколенко считает, что на него возложили большую ответственность, поставив задачу заменить Люку Диня на позиции левого защитника. Однако 22-летний игрок считает, что необходимость закрыть брешь после ухода француза в Астон Виллу лишь раскроет его сильные стороны.

Миколенко присоединился к "синим" 1 января из киевского Динамо за сумму около 17 миллионов фунтов. "Ириски" давно следили за игроком сборной Украины и именно его рассматривали как приоритетный вариант на замену Диню. Конфликт футболиста с главным тренером Рафой Бенитесом заставил клуб активизироваться.

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Миколенко узнал об интересе со стороны Эвертона лишь 12 декабря и сначала не поверил, что клуб из АПЛ начал переговоры по его трансферу.

"Это огромная ответственность, я полностью, полностью ее ощущаю. Эвертон остался с одним левым защитником, все зависит от меня и моего выступления, моей способности показать, что я достоин и полностью сосредоточен на выполнении своей задачи и смогу показывать свою лучшую игру", – рассказывает Миколенко.

"У меня огромная мотивация играть и заменить такого популярного игрока. Главное для меня – надевать футболку Эвертона. Думаю, то давление, которое я сейчас испытываю, пойдет мне на пользу. Благодаря этому я расту как игрок, становлюсь более выносливым и более хитрым на поле".

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В последний раз Эвертон связывался с Динамо, когда хотел подписать Андрея Ярмоленко, но вести переговоры с президентом клуба, Игорем Суркисом, оказалось очень тяжело. "Синим" так и не удалось подписать форварда летом 2015-го, но Миколенко очень хорошо понимает, почему Роберто Мартинес хотел тогда заполучить Андрея.

Воспитанник академии Динамо подавал мячи на НСК Олимпийский в тот вечер, когда киевляне смогли исправиться после первого поединка и выбили Эвертона из Лиги Европы.

"Это правда, – рассказывает Миколенко. – В то время я находился в академии Динамо, мы подавали мячи на матчах Лиги Европы. Я выносил логотип на центр поля, когда Эвертон приехал к нам в 2015 году.

Должен признаться, что я очень расстроился, когда Лукаку забил первый гол. Я думал, что все пошло по худшему сценарию. Но я также помню прекрасные, абсолютно невероятные голы Ярмоленко и особенно Антунеша, когда он забивал пятый мяч. Они сделали мой день. Но сейчас, если честно, я испытываю смешанные эмоции, когда вспоминаю".

Миколенко, который уже продемонстрировал в Эвертоне достаточно хорошие знания английского, вспоминал о событиях того вечера в беседе с Шеймусом Коулманом.

"Мы немного поговорили о том матче, мы оба согласились относительно того, каким невероятным тогда был Андрей Ярмоленко, – рассказывает Миколенко. – В принципе это все, мы не обсуждали другие детали. Конечно, после того матча Ярмоленко стал главной трансферной целью для Эвертона".

Но если трансфер Ярмоленко Суркис заблокировал, то левого защитника он отпустил на Гудисон Парк с благословением.

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"Мой трансфер согласовали за несколько дней, это было полной неожиданностью, – объясняет он. Должен признаться, что никто этого не ожидал, включая мою семью. Конечно, когда все случилось, родители не могли поверить, что это правда. Настолько неожиданной для нас была эта новость, и сейчас я живу словно во сне".

Миколенко, конечно, до перехода в Эвертон поговорил со своими соотечественниками Ярмоленко, который с 2018 года выступает в Вест Хэме, и Александром Зинченко из Ман Сити, чтобы они помогли ему подготовиться к английскому футболу.

"Я разговаривал с Зинченко и Ярмоленко, они оба сказали, что в АПЛ очень, очень сложно, потому что к каждому матчу нужно готовиться как к последнему.

По существу, ты должен быть готов психологически на многих уровнях. Зинченко особенно подчеркивал важность восстановления после каждого матча, учитывая плотный график в АПЛ. Я стараюсь учитывать все их советы", – завершил Миколенко.

Liverpool Echo, перевод: Сергей Сакара, football.ua