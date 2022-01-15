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Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Рэмси, 78, Коутиньо, 81 — Фернандеш, 6, 67

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса (Хаус, 46), Мингс, Динь — Сансон (Коутиньо, 68), Дуглас Луис, Рэмси — Уоткинс, Ингз (Чуквуемека, 75), Буэндия.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф, Варан, Алекс Теллес — Фред, Матич — Гринвуд (Лингард, 89), Фернандеш (ван де Беек, 89), Эланга (Санчо, 78) — Кавани.

Предупреждения: Динь — Матич, Фернандеш