Англия
15 января 2022, 21:30
Дебютные гол и пас Коутиньо спасли Астон Виллу от поражения Манчестер Юнайтед
Бразильский полузащитник вышел на поле впервые в составе своей новой команды под конец поединка, сумев перевернуть ход встречи в пользу подопечных Стивена Джеррарда.
Астон Вилла — Манчестер Юнайтед, Getty Images
15 января 2022, 21:30
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Рэмси, 78, Коутиньо, 81 — Фернандеш, 6, 67
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса (Хаус, 46), Мингс, Динь — Сансон (Коутиньо, 68), Дуглас Луис, Рэмси — Уоткинс, Ингз (Чуквуемека, 75), Буэндия.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф, Варан, Алекс Теллес — Фред, Матич — Гринвуд (Лингард, 89), Фернандеш (ван де Беек, 89), Эланга (Санчо, 78) — Кавани.
Предупреждения: Динь — Матич, Фернандеш