Англия

Дебютные гол и пас Коутиньо спасли Астон Виллу от поражения Манчестер Юнайтед

Бразильский полузащитник вышел на поле впервые в составе своей новой команды под конец поединка, сумев перевернуть ход встречи в пользу подопечных Стивена Джеррарда.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед, Getty Images

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Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Рэмси, 78, Коутиньо, 81 — Фернандеш, 6, 67



Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса (Хаус, 46), Мингс, Динь — Сансон (Коутиньо, 68), Дуглас Луис, Рэмси — Уоткинс, Ингз (Чуквуемека, 75), Буэндия.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф, Варан, Алекс Теллес — Фред, Матич — Гринвуд (Лингард, 89), Фернандеш (ван де Беек, 89), Эланга (Санчо, 78) — Кавани.



Предупреждения: Динь — Матич, Фернандеш