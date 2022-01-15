Англия

Вашему вниманию самые интересные моменты поединка АПЛ.

В рамках 22-го тура Английской Премьер-Лиги Эвертон не смог набрать очки в дебютном матче Виталия Миколенко в рамках чемпионата, уступив в гостях Норвичу (1:2).

Допустив две ошибки в начале поединка подопечные Бенитеса сумели отыграть лишь один мяч, чего не хватило для набранных очков в этом противостоянии.

Обзор матча:

Норвич Сити — Эвертон 2:1

Голы: Кин, 16 (АГ), Айда, 18 — Ришарлисон, 60

Норвич: Крул, Ааронс (Яннулис, 80), Хэнли, Гибсон, Уильямс (Байрэм, 77), Рашица, Ле-Мелу, Соренсен, Пукки, Ида, Сарджент (Цолис, 87).

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Мина, 54), Годфри, Кин, Миколенко, Грэй, Андре Гомеш, Дукуре, Гордон, Рондон (Ришарлисон, 54), Кэлверт-Льюин.

Предупреждения: Сарджент, Ааронс, Пукки - Кин.