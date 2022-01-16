Англия

Бразильский полузащитник остался доволен возвращением в АПЛ.

Полузащитник Астон Виллы Филиппе Коутиньо прокомментировал свой дебютный матч в составе бирмингемцев.

"Мне не хватало таких матчей, я очень скучал по АПЛ. Хорошее начало. Мы верили в свои силы до финального свистка и смогли спастись. Было волнение. Я не так хорошо владею английским, предпочитаю, чтобы за меня говорила моя игра.

Я счастлив, это была моя первая игра, но впереди много работы. После ухода из АПЛ были как взлеты, так и падения. Но это в прошлом", – приводит слова Коутиньо BBC.

Напомним, что дебютные гол и пас Коутиньо спасли Астон Виллу от поражения Манчестер Юнайтед.