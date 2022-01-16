Англия

Англичанин отметился тремя забитыми мячами в ворота Вест Хэм Юнайтед.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм сошелся в домашнем противостоянии с Лидсом.

В этом матче в ворота "молотобойцев" тремя забитыми мячами отметился полузащитник "павлинов" Джек Харрисон, для которого этот хет-трик стал первым в карьере в рамках АПЛ.

Интересно, что такое же количество хет-триков в Премьер-лиге (1) на счету лидера и нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

Также стоит отметить, что Харрисон стал первым футболистом Лидса, который оформил три мяча в ворота Вест Хэма с 1927 года.

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