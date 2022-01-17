Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В домашнем поединке 22-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль сумел справиться с фактором отсутствия Мохамеда Салаха и Садио Мане в линии атаки, оформив три безответных мяча в ворота одного из новичков текущего сезона национального первенства.

Обзор матча:

Ливерпуль — Брентфорд 3:0

Голы: Фабиньо, 44, Окслейд-Чемберлен, 69, Минамино, 77

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Джонс — Окслейд-Чемберлен (Минамино, 74), Фирмино (Милнер, 78), Диогу Жота (Гордон, 82).

Брентфорд: Альваро Фернандес — Айер, Янссон, Пиннок — Роэрслев, Баптист (Висса, 68), Нергор, Янельт, Генри (Канос, 49) — Мбемо (Йенсен, 75), Тоуни.

Предупреждение: Айер.