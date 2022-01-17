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Ливерпуль — Брентфорд, Getty Images
17 января 2022, 06:45
В домашнем поединке 22-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль сумел справиться с фактором отсутствия Мохамеда Салаха и Садио Мане в линии атаки, оформив три безответных мяча в ворота одного из новичков текущего сезона национального первенства.
Обзор матча:
Ливерпуль — Брентфорд 3:0
Голы: Фабиньо, 44, Окслейд-Чемберлен, 69, Минамино, 77
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Джонс — Окслейд-Чемберлен (Минамино, 74), Фирмино (Милнер, 78), Диогу Жота (Гордон, 82).
Брентфорд: Альваро Фернандес — Айер, Янссон, Пиннок — Роэрслев, Баптист (Висса, 68), Нергор, Янельт, Генри (Канос, 49) — Мбемо (Йенсен, 75), Тоуни.
Предупреждение: Айер.