Англия

Завершились два поединка 22-го тура английской Премьер-лиги.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм принимал на своем поле Лидс и потерпел поражение в результативном матче со счетом 2:3.

Главным героем встречи можно смело назвать Джека Харрисона, который оформил в ворота "молотобойцев" хет-трик.

Что касается Андрея Ярмоленко, то украинец вышел на поле на 69-й минуте вместо Пабло Форнальса и даже успел отметиться забитым мячом на 82-й минуте, однако арбитр отменил его из-за офсайда.

Вест Хэм — Лидс 2:3

Голы: Боуэн, 34, Форнальс, 52 — Харрисон, 10, 37 60

Вест Хэм: Фабиански, Цоуфал, Доусон, Диоп (Перкинс, 87), Крессуэлл, Лансини, Влашич (Масуаку, 61), Райс, Форнальс (Ярмоленко, 69), Антонио, Боуэн.

Лидс: Мелье, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо (Хьельде, 23), Кох, Форшоу (Бэйт, 22; Родриго, 65), Клих, Харрисон, Джеймс, Рафинья.

Предупреждения: Антонио, Лансини, Ярмоленко — Кох, Джеймс

В параллельном матче Ливерпуль принимал Брентфорд на Энфилде и одержал разгромную победу.

Подопечные Юргена Клоппа отправили в ворота соперника три безответных мяча, тем самым поднявшись на вторую строчку в турнирной таблице.

Ливерпуль — Брентфорд 3:0

Голы: Фабиньо, 44, Окслейд-Чемберлен, 69, Минамино, 77

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 74), Фирмино (Милнер, 78), Диогу Жота (Гордон, 82).

Брентфорд: Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок, Генри (Канос, 49), Нергор, Янельт, Баптист (Висса, 68), Тоуни, Мбемо (Йенсен, 75).

Предупреждение: Айер.