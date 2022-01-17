Англия

Футболист входит в топ-10 бомбардиров текущего сезона.

19-летний нападающий французского Реймса Юго Экитике проводит дебютный сезон в рамках Лиги 1, однако уже успел закрепить за собой статус важного для команды футболиста.

За 19 сыгранных поединков текущего сезона юный исполнитель оформил восемь забитых мячей и четыре результативные передачи, что позволяет ему входить в топ-10 лучших бомбардиров национального первенства на данный момент.

Подобный прогресс не остался без внимания со стороны европейских топ-клубов, и одним из первых на контакт со французской стороной вышел лондонский Челси.

Однако, в Реймсе прекрасно осведомлены о потенциальной стоимости своего исполнителя на трансферном рынке, поэтому сходу запросили у желающих подписать Экитике 40 млн евро отступных в случае, если футболист будет уходить во время текущего зимнего окна.

Подобная сумма несколько поубавила уровень заинтересованности Челси, а также Ньюкасла, который вступил в переговоры чуть позднее, поэтому на данный момент все контакты между клубами поставлены на паузу.