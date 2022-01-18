Англия

Никита Евтушенко — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии-2021/22.

Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги продолжает радовать болельщиков яркими противостояниями, которые порой могут поразить своей сенсационностью и стать предметами всевозможных дискуссий.

В минувшем туре АПЛ мы так и не лицезрели долгожданное дерби Северного Лондона, которое было перенесено по официальному запросу Арсенала, но, тем не менее, отметить уж точно было что.

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события и не только, которые происходили в 22-м туре чемпионата Англии сезона-2021/22.

АПЛ превращается в Бундеслигу или доминирование Сити продолжается

Уже многие любители английского футбола успели преждевременно поздравить Манчестер Сити с чемпионством, что отнюдь не является безосновательным утверждением. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали важнейшую победу над прямым конкурентом в борьбе за "золото", при чем сделали это весьма убедительно, несмотря на итоговый счет 1:0 благодаря единственному голу Кевина де Брюйне.

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Челси полностью провалил первую половину встречи, ведь за весь тайм команда Томаса Тухеля не нанесла ни одного удара ни то чтобы в створ, а вообще в сторону ворот соперника. Камера неоднократно фиксировала яркие эмоции недовольства на лице наставника "синих", ведь радоваться ему было попросту нечему в плане атакующего потенциала команды. Единственные положительные моменты в игре "пенсионеров" — позиционная игра в обороне и действия голкипера Кепы Аррисабалаги. Еще до перерыва тот же Джек Грилиш мог реализовывать убойный момент, но испанский голкипер в последний момент зацепил мяч и продлил "проклятье" англичанина на Этихаде... Не получается у Джека в Сити с результативными действиями, однако нельзя сказать, что он как-то в целом выпадает из системы игры Гвардиолы.

Странным выглядело решение от Томаса Тухеля практически полностью отказаться от высокого прессинга, тогда как Манчестер Сити изначально сделал на это главную ставку. Мы видели на поле типичную команду Хосепа Гвардиолы и, откровенно говоря, по ходу матча не было особо моментов, когда в голове хотя бы промелькнула следующая мысль: "Вот-вот Челси забьет". Ромелу Лукаку провел очередной провальный матч и был полностью выключен из игры, что можно сказать и о Хакиме Зийехе, тогда как в составе Сити лучшим, несомненно, стал Кевин де Брюйне. Вероятно, бельгиец забил решающий гол в текущем розыгрыше английского первенства, хотя, конечно, только интереса ради хотелось бы сохранения интриги в чемпионской гонке вплоть до последних туров.

Манчестер Сити — Челси 1:0

Гол: Де Брюйне, 70

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу — де Брюйне (Гюндоган, 85), Бернарду Силва, Родри — Грилиш, Фоден (Габриэл Жезус, 88), Стерлинг.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр, Алонсо (Маунт, 81) — Ковачич, Канте — Зийех (Хадсон-Одои, 69), Пулишич (Вернер, 69), Лукаку.

Предупреждения: Алонсо, Ковачич

Филиппе Коутиньо помог Астон Вилле закамбэчить против Манчестер Юнайтед

Этот матч мог стать настоящим провалом для Астон Виллы, но по итогу общая картина противостояния в корне перевернулась в один момент. По ходу поединка бирмингемский коллектив успел пережить и вынужденную замену основного центрального защитника Консы, и курьезную ошибку голкипера Эми Мартинеса уже на первых минутах встречи, и неаккуратный пас Сансона во втором тайме, который стал результатом пропущенного гола, но по итогу мы лицезрели замечательный камбэк в исполнении подопечных Стивена Джеррарда. А возможным он стал во многом благодаря своевременному выходу Филиппе Коутиньо, для которого этот матч стал дебютным в футболке "львов" и первым в АПЛ с 2018 года.

Сейчас принято критиковать нового главного тренера Манчестер Юнайтед Ральфа Рангника, мол с его приходом результаты команды не стали заметно лучше, а "красные дьяволы" по-прежнему склонны к тем ошибкам, которые допускали во время руководства Оле-Гуннара Солскьяера. Но давайте будем откровенны: невозможно за столь короткий промежуток научить команду качественному прессингу и наработать какие-то комбинационные схемы, ввиду чего мы видим нестабильность в результатах "красных дьяволов". Пока Рангник не проведет чистку состава, избавившись от того же Мартиаля, ситуация с которым разлагает коллектив, и "пассажиров" по типу Джонса, то мы не увидим в Манчестер Юнайтед слаженного коллектива на дистанции.

Кого хочется хвалить, так это Астон Виллу. Несмотря на весьма провальную первую половину встречи, бирмингемцы вновь показали, что является коллективом вторых таймов. Джеррард, в свою очередь, зарекомендовал себя как тренера, способного делать важные решения по ходу матчей. Это касается не только выхода Филиппе Коутиньо, отдавшего ассист и забившего решающий гол. Нельзя не отметить и то, насколько лучше при англичанине стал играть Эми Буэндия и как сильно прогрессировал Джейкоб Рэмси. Если против Манчестер Сити, несмотря на впечатляющий второй тайм, Астон Вилле не удалось добиться положительного результат, то против сегодняшнего Манчестер Юнайтед это грех было не сделать. Отдельное спасибо Вилле должны сказать Арсенал, Тоттенхэм и Вест Хэм, которые ведут борьбу с МЮ за четвертую строчку.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Рэмси, 78, Коутиньо, 81 — Фернандеш, 6, 67



Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса (Хаус, 46), Мингс, Динь — Сансон (Коутиньо, 68), Дуглас Луис, Рэмси — Уоткинс, Ингз (Чуквуемека, 75), Буэндия.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф, Варан, Алекс Теллес — Фред, Матич — Гринвуд (Лингард, 89), Фернандеш (ван де Беек, 89), Эланга (Санчо, 78) — Кавани.



Предупреждения: Динь — Матич, Фернандеш

Матч имени Марсело Бьелсы. Голевая перестрелка Вест Хэма и Лидса

Телеканал Setanta Sports все-таки не ошибся, когда предпочел провести трансляцию именно поединка Вест Хэма против Лидса, оставив вне поля зрения встречу Ливерпуля и Брентфорда. Любители английской Премьер-лиги получили настоящий подарок результативного футбола, интрига в котором сохранялась вплоть до финального свистка.

Такие поединки, как Вест Хэм против Лидса, принято называть противостоянием двух стилей. Прагматизм и контратаки "молотобойцев" против комбинаций и качественного прессинга "павлинов". В этот раз верх взяло то, от чего болельщики получают эстетическое удовольствие, а именно — второе. Наверное, Лидс провел свой лучший матч в сезоне, а перформанс в виде трех забитых мячей Джека Харрисона стал вишенкой на торте. Для англичанина этот хет-трик стал первым в карьере в рамках АПЛ.

Все мы привыкли к тому, что футбол Дэвида Мойеса заточен под результат, и против Лидса это могло принести хотя бы ничью, если бы Джаррод Боуэн не залез в офсайд в моменте с отмененным голом Андрея Ярмоленко. Но Марсело Бьелса заставил выглядеть такой подход наставника Вест Хэма уж слишком примитивным. Как бы аргентинца не критиковали за чрезмерную фанатичность и то, что он требует от своих подопечных того, что несопоставимо с их уровнем, но такие матчи хочется пересматривать даже в повторе. Интересно, если бы у Бьелсы было больше ресурсов и более сбалансированный состав на всех позициях, то к чему бы это привело в итоге? Наверное, к дисбалансу во футбольной вселенной и доминированию Лидса на европейской арене в течение как минимум десятилетия.

Вест Хэм — Лидс 2:3

Голы: Боуэн, 34, Форнальс, 52 — Харрисон, 10, 37, 60

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп (Перкинс, 87), Крессвелл — Лансини, Райс — Боуэн, Форнальс (Ярмоленко, 69), Влашич (Масуаку, 61) — Антонио.

Лидс: Мелье — Даллас, Эйлинг, Стрюйк, Фирпо (Хьельде, 23) — Кох — Рафинья, Клих, Форшоу (Бэйт, 22, Родриго, 65), Харрисон — Джеймс.

Предупреждения: Антонио, Лансини, Ярмоленко — Кох, Джеймс.

Брайтон вновь спасается в заключительном отрезке. В текущем сезоне "чайки" неоднократно добыли ничейный для себя результат благодаря голу на последних минутах. Так было против Челси и Вест Хэма, а теперь подобная участь ожидала другой лондонский коллектив — Кристал Пэлас. Правда, если в случаях с "синими" и "молотобойцами" забивали непосредственно форварды Брайтона в лице Уэлбека и Мопе, то сейчас минимальной победы Кристал Пэлас лишил защитник Иоахим Андерсен, срезавший мяч в собственные ворота в концовке второго тайма.

Брайтон — Кристал Пэлас 1:1

Голы: Андерсен, 87 (АГ) — Галлахер, 69

На 38-й минуте Гросс (Брайтон) не реализовал пенальти.

Ничья в битве аутсайдеров Ньюкасл — Уотфорд. "Сороки" не знают поражений уже во втором поединке кряду. В прошлом своем матче АПЛ команда Эдди Хау отобрала очки у Манчестер Юнайтед, но против одного из конкурентов за борьбу за выживание им крайне нужна была победа. К сожалению или к счастью, в заключительном отрезке Жуан Педро вернул равновесие в счете и спас Уотфорд от поражения. Уже давно понятно, что основная борьба за избежание вылета в Чемпионшип пройдет между четырьмя командами: Уотфордом, Норвичем, Ньюкаслом и Бернли. Однако не исключено, что в ближайших нескольких турах к ним присоединится еще какой-нибудь коллектив.

Ньюкасл — Уотфорд 1:1

Голы: Сен-Максимен, 49 — Педро, 88

Победа Норвича, дебют Миколенко и увольнение Бенитеса. Данный поединок был интересен многим украинским болельщикам в первую очередь из-за того, что он стал первым для украинского защитника Виталия Миколенко в рамках Премьер-лиги. Понятно, что ожидать от нашего соотечественника сходу какой-то невероятной игры — слишком идеальный сценарий для фильма. И даже на фоне того, что в двух пропущенных мячах, если изрядно попытаться, то можно найти вину Миколенко, да и момент с тем самым пасом назад мог завершиться крайне плачевно, однако на фоне других игроков Эвертона украинец уж точно не выглядел как-то заметно хуже.

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Единственное — теперь Виталию придется заслуживать доверие нового главного тренера, ведь поражение от Норвича стоило работы Рафаэлю Бенитесу. Это решение от руководства Эвертона можно назвать преждевременным, но уж точно небезосновательным. Если раньше систематические неудачи "ирисок" можно было связывать с невероятными кадровыми проблемами, но сейчас ситуация позволяла показывать более приемлемые результаты, чем всего одна победа в последних 13 матчах АПЛ.

Норвич — Эвертон 2:1

Голы: Кин, 16 (АГ), Айда, 18 — Ришарлисон, 60

Реализация Вулверхэмптона помогла обыграть Саутгемптон. Нельзя не отметить значительный прогресс "волков" при Бруну Лаже. Да, стилистически команда немногим отличается от того, что было в период работы Нуну Эшпириту Санту, но даже такой футбол, основанный в первую очередь на прагматичном подходе и игре от обороны, способен приносить результат. В последних матчах Вулверхэмптон обыграл Брайтон, сыграл вничью с Челси и одолел Манчестер Юнайтед, а до этого отделался только минимальными поражениями от Манчестер Сити и Ливерпуля, что также нельзя считать провалами. Теперь же, против Саутгемптона, "волки" из пяти ударов в створ реализовали три момента и одержали заслуженную победу. Более того, именно подопечные Лаже сейчас выглядят той командой, которая может составить конкуренцию топам в борьбе за еврокубковую зону. Вопрос только в том, насколько хватит их в физическом плане.

Вулверхэмптон — Саутгемптон 3:1

Голы: Хименес, 37, Коуди, 59, Траоре, 90+1 - Уорд-Проуз, 84

Ливерпуль показал образцовую игру и разгромил Брентфорд. Пусть разгромный счет в пользу "красных" не вводит вас в заблуждение, ведь команда Томаса Франка не выглядела как так называемые "мальчики для избиения". При счете 0:0 Брентфорд демонстрировал качественную игру в обороне, но когда пропустил первый мяч — был вынужден раскрываться, следствием чего стали ошибки. Фланги Ливерпуля в лице Робертсона и Александра-Арнольда вновь принесли Ливерпулю результат и позволили Юргену Клоппу отпраздновать юбилейный 350-й матч во главе мерсисайдцев разгромной победой. Более того, Ливерпуль поднялся на вторую строчку в таблице, но повлияло ли это как-то на общую картину в борьбе за чемпионский титул? Скорее нет, чем да.

Ливерпуль — Брентфорд 3:0

Голы: Фабиньо, 44, Окслейд-Чемберлен, 69, Минамино, 77

Бернли — Лестер. Матч перенесен.

Тоттенхэм — Арсенал. Матч перенесен.

Схема: 4-3-3

Команда тура: Жозе Са (Вулверхэмптон) — Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль), Жоэль Матип (Ливерпуль), Конор Коуди (Вулверхэмптон), Раян Аит-Нури (Вулверхэмптон) — Фабиньо (Ливерпуль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) — Филиппе Коутиньо (Астон Вилла), Адам Айда (Норвич Сити), Джек Харрисон (Лидс Юнайтед)

Лучший тренер тура: Стивен Джеррард (Астон Вилла)