Англия

Сергей Костенюк разбирает минувший центральный поединок 22-го тура чемпионата Англии.

В Манчестере состоялся не только центральный матч 22 тура АПЛ, но и всего европейского уик-энда. Команда Хосепа Гвардиолы второй раз в сезоне убедительно переиграла Челси Томаса Тухеля, укрепив и без того уверенное лидерство в чемпионате Англии. Подведем итоги противостояния и разберем его основные тактические нюансы.

Обе команды сыграли по своим базовым схемам. Хозяева поля строили свою игру вокруг структуры 4-3-3, без мяча перестраиваясь на 4-2-3-1, а игроки Челси интегрировали идеи Томаса Тухеля, придерживаясь формации 3-4-3, а точнее 3-4-2-1. В обороне схема лондонцев трансформировалась на 5-2-3 и 5-4-1, в зависимости от фазы. "Синие" уже традиционно подстраивались под модель Манчестер Сити, изначально отдавая мяч и инициативу оппонентам.

Касательно кадровых вопросов, у обеих команд были определенные проблемы, но они не носили глобальный характер. Обе стороны из-за Кубка Африки лишились по одному основному игроку. У Манчестер Сити на континентальный форум уехал Марез, а у Челси – Менди. Также, Тухель не мог рассчитывать на Кристенсена, Джеймса, Чилвелла и Чалобу. У Гвардиролы в обойму вернулись Фоден и Стоунз. Вне заявки по-прежнему находился Зинченко. Также не было Аке. Диас и Фернандиньо уже в строю, но судя по всему, не набрали необходимых для выхода в старте кондиций.

Манчестер Сити – Челси – 1:0 (0:0)

Гол: Де Брюйне, 70

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу — де Брюйне (Гюндоган, 85), Бернарду Силва, Родри — Грилиш, Фоден (Габриэл Жезус, 88), Стерлинг.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр, Алонсо (Маунт, 81) — Ковачич, Канте — Зийех (Хадсон-Одои, 69), Пулишич (Вернер, 69), Лукаку.

Предупреждения: Алонсо, Ковачич

xG – 0,9:0,6

Удары (в створ) – 11(6):4(1)

Удары из штрафной – 8:2

Удары после стандартов – 2:0

Удары головой – 1:0

Владение – 56%:44%

Всего передач – 579:459

Точные передачи – 86%:85%

Ключевые передачи – 9:3

Длинные передачи – 51:45

Кроссы – 17:11

Точность длинных передач – 67%:24%

Передачи в первую треть – 121:191

Передачи во вторую треть – 327:201

Передачи в финальную треть – 174:99

Дриблинг (успешный) – 25:11

Угловые – 9:1

PPDA – 13,35:16:90

Отборы – 8:22

Перехваты – 3:1

Офсайды – 3:4

Выносы – 8:24

Фолы – 11:6

Челси провалил первую половину матча. До перерыва команда Тухеля не нанесла ни одного удара в сторону ворот Эдерсона, а соотношение владения мячом составляло 63%:37%. Челси превосходил хозяев поля лишь по количеству оборонительных действий и передачам в первой трети поля. "Синие" долго пытались начинать позиционные атаки коротким розыгрышем, но испытывали серьезные трудности под интенсивным прессингом Манчестер Сити. Где-то с 35 минуты матча Томас Тухель начал сигнализировать Кепе о прямых ударах от ворот.

В принципе, Челси был достаточно надежен в позиционной обороне. Но гости практически отказались от высокого прессинга. Лондонцы насытили игроками центральную зону и встречали оппонентов средним блоком. Манчестер Сити владел инициативой, вел игру и регулярно создавал полумоменты. Но до реальных, голевых возможностей дело доходило крайне редко. По большому счету, единственный большой шанс забить был у Грилиша, после успешной сессии хозяев в высоком прессинге. В том эпизоде свою команду выручил Аррисабалага.

На скриншоте – эпизод, который привел к тому самому моменту Грилиша. Игроки Сити создали численное большинство в зоне мяча. Не удивительно, что Ковачич ошибся. В таких условиях, когда соперник максимально сжимает время и пространство, наиболее надежным действием является длинный перевод или элементарный вынос.

При монолитной позиционной обороне гостям не хватало достойной контригры. "Горожане" отлично действовали при переходе от атаки к обороне и очень быстро возвращали владение. Даже, когда это не удавалось, прессинг Сити в большинстве случаев сводил отчаянные попытки игроков Челси перейти в фазу развития позиционного наступления к банальным, вынужденным длинным передачам в борьбу. Вариант с длинными передачами на Лукаку также не работал. Стоунз и Лапорт выигрывали практически весь воздух.

Все свои четыре удара победители Лиги чемпионов нанесли во втором тайме. Лишь два из них были из пределов штрафной, и лишь один пришелся в створ ворот. В начале второго тайма Ковачич после перехвата проникающей передачей вывел Лукаку один на один с вратарем, но проваливший матч форвард не сумел переиграть Эдерсона.

Игроки Челси стали действовать более агрессивно и старались своевременно включаться в проактивные методы обороны, но, по сути, после перерыва команда Гвардиолы, имела больше подходов к воротам соперника, чем в первом тайме. У хозяев было достаточно перспективных выходов в быстрые атаки, которые необходимо было реализовывать.

График активных действий команды:

Манчестер Сити активно задействовал оба фланга, тогда как Челси в своих атакующих действиях больше заваливался на свой правый фланг.

Цифры активности в горизонтальных зонах более чем показательны. Разница в 19% относительно действий в чужой трети поля слишком велика.

Манчестер Сити был очень структурирован. Это была хладнокровная машина без лишней доли авантюризма. Обратите внимание на карту дриблинга. Все попытки хозяев поля совершались исключительно в полупространстве и на флангах, как правило, на чужой половине поля.

Однозначно, лучшим игроком матча стал Кевин Де Брюйне. Бельгиец был активен на протяжении всего игрового времени, и именно он сделал разницу, забив единственный гол, пройдя Канте и на исполнение положив мяч в угол ворот Аррисабалаги.





На скриншоте выше – структура Манчестер Сити в фазе развития позиционной атаки и средний блок Челси, который можно идентифицировать, как 5-2-3. Фоден часто уходил в глубину, создавая перевес в зоне мяча.

Как мы уже отмечали, в первом тайме гости не шли в высокий прессинг и при этом старались держать очень высокую линию обороны, создавая максимальную вертикальную компактность в своей оборонительной структуре. Разумеется, это создавало условия для забросов за спины защитникам Челси. Сначала Лапорт и Стоунз использовали этот прием, но затем команда Гвардиолы стала систематическими переводами через короткий и средний пас загонять оппонентов в нижний блок. У Челси помимо Лукаку слабо сыграл Зиеш, которому явно не хватало скорости и свежести. Уокер его просто "съедал".

Выше – пример билд-апа Челси. Тройка защитников садилась очень низко, практически к лицевой линии, Кепа в этой линии розыгрыша был четвертым полноценным игроком. Выше под диагональными векторами для возможных передач располагались Канте и Ковачич.

Первую волну прессинга Сити в большинстве случаев удавалось преодолеть, но давление не прекращалось и Челси, раз за разом погрязал в этом давлении, сводивши все к передачам в борьбу.

Ниже – структура перестроения Челси в фазе развития позиционной атаки. Латерали поднимались в линию атаки и поддерживали ширину, а Пулишич и Зиеш смещались ближе к Лукаку, сужая линию обороны Манчестера.

Но, в подобной фазе команда Тухеля находилась гораздо реже, чем ей бы того хотелось. На мой взгляд, именно эффективные и слаженные действия игроков Манчестер Сити в прессинге и контрпрессинге были ключевым фактором в их пользу.

Отметим, что в фазе игры без мяча МС перестраивался на структуру 4-2-3-1. Де Брюйне поднимался выше и занимал позицию между вингерами, а Силва опускался в линию к Родри. Из этой фазовой схемы хозяева достаточно эффективно включались в прессинг по триггеру, одним из которых был пас назад.

В плане прессинга очень хорошо работал Фоден. Номинальный нападающие шел до конца на вратаря и в итоге, именно это привело к выносу Кепы на 70 минуте, когда Вернер проиграл первый мяч, Сити быстро воспользовался разбалансировкой соперника в переходной фазе и Де Брюйне забил решающий гол матче, а может и во всем чемпионате.

После матча Хосеп Гвардиола отметил игровую дисциплину и терпение своей команды: "Мы не рассчитывали, что будем иметь десять голевых моментов с победителем Лиги чемпионов. Команда была по-настоящему терпеливой и сделала все правильно.

Челси выжидал наши ошибки, чтобы поймать нас на контратаке, но, в конечном счете, именно таким образом забили мы. В целом, на табло абсолютно справедливый и заслуженный результат. Мы осознавали, что Челси — один из лучших клубов мира в игре на контратаках".

В свою очередь, Томас Тухель не скрывал своего разочарования результатом матча и публично раскритиковал Лукаку: "Я разочарован, но когда ты играешь против Манчестер Сити, то произойти может все что угодно. В первом тайме мы быстро переходили в атаку, но нам не хватало связанности в атаке, скорости, техники и часто теряли мяч. У нас есть проблемы, мы знаем о них, но будем дальше работать. Нам нужно измениться, успокоиться и понять, что без мяча трудно выиграть игру.

Во втором тайме мы очнулись после гола, но не хватило смелости в атаке, поэтому мы проиграли эту игру. Повторюсь, мы играли против Манчестер Сити, лучшей команды Англии.

Лукаку очень часто терял мяч там, где не должен был. Это необоснованные потери, за которые впоследствии отвечает вся команда. У него был отличный момент по ходу матча, но он не воспользовался им. В первом тайме мы плохо сыграли в атаке. Очень плохо, можно играть гораздо лучше".

С главным тренером Челси трудно не согласиться. Лукаку действительно провалил игру. Но это было очевидно на протяжении всего игрового времени. Тухель ни чего не потерял бы, если бы поменял бельгийского форварда на нападающего с другими характеристиками. Лукаку все равно не цеплялся за мячи, проигрывал все верховые единоборства, что негативно сказывалось на попытках выхода команды в быстрые атаки. Считаю. На мой взгляд, тренер Челси передержал Лукаку и Зиеша на поле. Было видно, что оба не тянули интенсивность матча.

Касательно, недостатка смелости у игроков, на мой взгляд, она появится, когда команда Томаса Тухеля сможет во всех фазах игры поддерживать такие же уровень и интенсивность взаимодействий во всех фазах игры, как у МС. В данном случае, недостаток смелости, скорее не причина, а следствие.

Команда Гвардиолы провела показательный матч с точки зрения баланса и самообладания. Вообще, в этом сезоне "горожане" сделали большой шаг вперед в плане командных действий в деструктивной фазе игры.

Манчестер Сити действительно лучшая команда в английском клубном футболе, что подтверждает не только уровень игры, но и практически расчищенная дорога к четвертому за пять лет титулу чемпионов сильнейшей национальной лиги мира.