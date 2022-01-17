Англия

Football.ua собрал список из потенциальных сменщиков Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера "ирисок".

После очередного провального матча в исполнении Эвертона, который завершился поражением от Норвич Сити со счетом 1:2, терпение руководства ливерпульского клуба окончательно иссякло, и Рафаэль Бенитес был уволен с поста главного тренера, несмотря на то, что пришел в команду относительно недавно — летом 2021 года.

Ввиду этого любители английского футбола задались вполне логичным вопросом: кто же станет следующим новым наставником "ирисок"? Важен этот вопрос и для болельщиков из Украины, ведь украинский защитник Виталий Миколенко стал первым трансфером Эвертона при Бенитесе в зимнее трансферное окно. Испанский специалист изначально не скупился на лестные слова в адрес 22-летнего фулбека в прессе, но теперь нашему соотечественнику придется заслуживать доверие нового главного тренера.

Кто же может возглавить Эвертон после отставки Рафаэля Бенитеса? Football.ua собрал для вас список из специалистов, которые могут прийти на должность наставника "ирисок" и стать приемниками именитого испанца.

Данкан Фергюсон

Нынешнее место работы: Эвертон

Должность: ассистент главного тренера

Страна: Шотландия

Начнем, пожалуй, с кандидатуры, которая является самой очевидной, но в то же время является исключительно запасной и временной, если все-таки руководству Эвертона не удастся договориться с каким-нибудь другим специалистом...

Данкан Фергюсон фактически работает в тренерском штабе Эвертона с 2014 года. Он входил в команду не только Рафаэля Бенитеза и Карло Анчелотти, но и Роберто Мартинеса, Рональда Кумана, Сэма Аллардайса и Марку Силвы. Шотландский специалист в 2019 году даже успел поработать в качестве исполняющего обязанности главного тренера "ирисок" после увольнения Силвы, но впоследствии он вернулся на привычную для себя должность ассистента.

Очевидно, что боссы Эвертона предпочитают заключить контракт с более опытным и именитым тренером, однако если это не удастся осуществить в ближайшее время, то им придется снова обратиться к услугам Фергюсона в качестве наставника первой команды, пусть даже если эта опция будет иметь временный характер.

Нуну Эшпириту Санту

Нынешнее место работы: свободный агент

Последнее место работы: Тоттенхэм, главный тренер

Страна: Португалия

Нуну был уволен с поста главного тренера Тоттенхэма в ноябре прошлого года, где он стартовал с награды лучшему тренеру месяца в АПЛ, а затем бесславно покинул клуб. Да, опыт в стане "шпор" был неудачным для португальского специалиста, но дело тут не только в нем самом и списывать его со счетов — преждевременное решение.

Эшпириту Санту изначально совершил ошибку, когда принял предложение Тоттенхэма, ведь летом 2021 года он не был даже в первой половине шорт-листа руководства клуба из Северного Лондона и выступил только в качестве "затычки". Как только появилась возможность пригласить Антонио Конте — "шпоры" незамедлительно избавились от португальца.

Между тем, нельзя забывать о том объеме работы, который проделал Нуну в период своей работы в Вулверхэмптоне с 2017 по 2021 год. Благодаря своей ставке на игру от обороны португальский специалист не только вывел "волков" в АПЛ и закрепил их там, но и довел команду до 1/4 финала Лиги Европы. Готов ли Эшпириту Санту уже сейчас вернуться к тренерской деятельности после своего провала в Тоттенхэме — вопрос, но если Эвертону нужен специалист с прагматичным стилем футбола, то португалец должен быть в списке кандидатов на пост главного тренера.

Паулу Фонсека

Нынешнее место работы: свободный агент

Последнее место работы: Рома, главный тренер

Страна: Португалия

Еще один португалец, который вполне может претендовать на пост главного тренера Эвертона, — это бывший наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека, который пребывает в статусе свободного агента начиная с мая 2021 года.

Последний период работы португальского специалиста в римской Роме выдался крайне неоднозначно. С одной стороны — при Фонсеке "волки" доходили до полуфинала Лиги Европы, но с другой стороны — в прошлом сезоне остались довольствоваться лишь седьмым местом в таблице Серии А и участием в новосозданной Лиге конференций.

Прошлым летом Фонсеку сватали даже в Тоттенхэм, да и в целом любое увольнение наставника в более-менее статусном клубе не обходится без слухов о возможном назначении португальца. Но факт остается фактом — пока экс-тренер Шахтера находится в поисках рабочего места и как минимум вряд ли его кандидатура вообще не будет рассматриваться Эвертоном.

Рональд Куман

Нынешнее место работы: свободный агент

Последнее место работы: Барселона, главный тренер

Страна: Нидерланды

Рональда Кумана уволили с поста главного тренера каталонской Барселоны в конце октября 2021 года из-за неудовлетворительных результатов команды. Тем не менее, трудно ставить под сомнение тренерскую квалифицированность нидерландского специалиста с учетом того кризисного положения, в котором ныне пребывают "сине-гранатовые", а требовать в такой ситуации каких-то запредельных результатов — как требовать от Бернли игры в комбинационный, атакующий и доминирующий футбол.

Куман уже возглавлял Эвертон с 2016 по 2017 год и даже выводил команду в групповой этап Лиги Европы, но успех традиционно для "ирисок" продлился недолго и завершился очередной скоропостижной тренерской отставкой.

В пользу Рональда играет не только его прошлый опыт в качестве наставника Эвертона, но и его успехи в стане Саутгемптона. Напомним, что до переезда в ливерпульский клуб нидерландец дважды выводил "святых" в Лигу Европы, о чем сейчас они могут только мечтать, учитывая запредельный уровень конкуренции в АПЛ.

Руди Гарсия

Нынешнее место работы: свободный агент

Последнее место работы: Лион, главный тренер

Страна: Франция

Руди Гарсия не имеет опыта работы в английской Премьер-лиге. Большую часть своей тренерской карьеры француз провел в ряде клубов у себя на родине, а единственной его командировкой вне Франции была римская Рома, которую он возглавлял с 2013 по 2016 год.

Но, несмотря на это, Гарсия является одним из самых желанных специалистов на рынке свободных агентов. Пусть на внутренней арене ему крайне редко удавалось добиться успеха, не считая впечатляющего сезона-2010/11 во главе Лилля (тогда "доги" выиграли Лигу 1 и Кубок Франции), то вот в еврокубках еще свежи в памяти финал Лиги Европы в 2018 во главе Марселя и сенсационный выход в полуфинал Лиги чемпионов в 2020 году с Лионом, когда его команда прошла Ювентус и Манчестер Сити, а вылетела за шаг до финала от будущего обладателя трофея — мюнхенской Баварии.

Теперь Руди Гарсия готовится к новому вызову в своей тренерской карьере. Почему бы этим вызовом не стать английской Премьер-лиге?

Фрэнк Лампард

Нынешнее место работы: свободный агент

Последнее место работы: Челси, главный тренер

Страна: Англия

В конце ноября прошлого года бывший главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард долгое время назывался в качестве первого претендента на должность наставника Норвич Сити, которые в тот момент отправили в отставку Даниэля Фарке из-за неудовлетворительных результатов. Стороны вели активные переговоры, однако буквально в последний момент Лампард не рискнул принять такой непростой вызов в стане одного из главных претендентов на вылет в Чемпионшип.

Понять Фрэнка можно — далеко не каждый специалист согласится в расцвете своей карьеры рисковать своей репутацией, особенно после последовавшим за его увольнением успехом лондонского Челси, который с Томасом Тухелем выиграл в тот же сезон Лигу чемпионов.

По информации Sky Sports, Лампард теперь входит в шорт-лист руководства Эвертона наряду с другими специалистами. Что касается класса исполнителей, то тут "ириски" превосходят Норвич и являются более безопасным вариантом, однако риск у Фрэнка все равно присутствует. Сегодня любой тренер трижды подумает над тем, чтобы принимать предложение Эвертона, учитывая систематическую нетерпеливость боссов клуба к игровым спадам и провальным результатам.

Уэйн Руни

Нынешнее место работы: Дерби Каунти

Должность: главный тренер

Страна: Англия

Еще одним фаворитом на должность нового главного тренера Эвертона, по информации Sky Sports, является воспитанник клуба Уэйн Руни, который ныне пытается реализовать себя в качестве тренера в кризисном Дерби Каунти и спасти команду от вылета из Чемпионшипа буквально в боевых условиях.

Мы уже неоднократно рассказывали в других наших материалах о финансовых проблемах Дерби, снятии очков и трансферном бане, а также о том, как развивается тренерская карьера Руни. Примечательно, что несмотря на все те проблемы, с которыми встретился Уэйн в стане "баранов", в последних пяти поединках Чемпионшипа его команда одержала четыре победы и единожды сыграла ничью, поэтому интерес со стороны Эвертона неудивителен.

Казалось, что вернуться сейчас в родной клуб — идеальная возможность для Руни, но в конце сентября англичанин сделал весьма громкое заявление: "Я предан этому футбольному клубу [Дерби Каунти]. Я вырос в бедном районе Ливерпуля. Я знаю, насколько тяжелой может быть жизнь. Каким бы я был человеком, если бы пошел и полежал на пляже несколько недель?"

Сдержит ли свои слова Уэйн или же все-таки предпочтет уйти на повышение, не доведя свое дело в Дерби до конца, оставив клуб на растерзание судьбы? Время покажет, но почему-то больше верится в первый вариант.

Роберто Мартинес

Нынешнее место работы: сборная Бельгии

Должность: главный тренер

Страна: Испания

Вот так плавно мы подошли к человеку, который на сегодняшний день является главным претендентом на то, чтобы стать новым главным тренером Эвертона. Как сообщает The Telegraph, "ириски" хотят, чтобы именно нынешний наставник сборной Бельгии возглавил команду после Рафаэля Бенитеса, пусть даже на временной основе, до конца текущего сезона.

По информации авторитетного источника, Эвертон официально обратился в Бельгийскую футбольную ассоциацию, чтобы провести переговоры с Мартинесом. Последуют разговоры о денежной компенсации, ведь испанский специалист и сам не против вернуться в Гудисон Парк, где он работал в период с 2013 по 2016 год.

Очевидно, что Бельгийской футбольной ассоциации будет неприятно потерять Роберто Мартинеса в год чемпионата мира, хотя, похоже, возможен компромисс, согласно которому ему будет разрешено совмещать две работы до окончания этой кампании. Логичным выглядит вариант, при котором Мартинес попытается до конца сезона исправить ситуацию в Эвертоне, а затем отправится готовить сборную Бельгии к катарскому мундиалю. После этого у "ирисок" также уже станет доступным вариант с Уэйном Руни, который доведет свою работу в Дерби до логичного завершения, при этом не покинув кризисный проект посреди сезона в Чемпионшипе.