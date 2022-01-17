Англия

Наставник Челси высказался о предстоящем матче АПЛ.

В двадцать четвертом туре Английской Премьер-Лиги лондонский Челси сыграет на выезде против Брайтона.

Главный тренер "синих" Томас Тухель прокомментировал будущий матч, традиционно сделав акцент на силе предстоящего соперника.

"Этот матч и соперник — сами по себе вызов. Я никогда не был на их стадионе, но мы провели два матча в Лондоне и было очень сложно. У команды уникальный стиль, сильный тренер и твердая вера в то, что они делают.

Я считаю, что предстоит очень сложный поединок. Нам необходимо мобилизовать наши умственные и физические силы, чтобы обыграть такого соперника", — сказал наставник BBC.

Матч между Брайтоном и Челси запланирован на вторник, 18 января.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.