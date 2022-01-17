Англия

Габонец не сможет помочь своей сборной на КАН.

Нападающий лондонского Арсенала и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг не поможет своей сборной на Кубке африканских наций и вернется в расположение клуба.

Накануне турнира футболист сдал положительный тест на коронавирус и вынужден находиться на самоизоляции. Руководство габонской федерации футбола приняло решение исключить форварда из команды.

В ходе медицинского обследования у Обамеянга выявили проблемы с сердцем, из-за которых он не сможет сыграть на турнире.

Кроме того, Габон сообщил о новых случаях заражения среди футболистов сборной, среди которых голкипер Фотсо, вингер Буанга и левый защитник Самбисса.

Отметим, что Обамеянг не входит в планы Микеля Артеты, с которым у него испортились отношения после многочисленных нарушений режима.