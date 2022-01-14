Англия

Экс-капитан Арсенала вместе Марио Леминой и Акселем Мейе пропускают матч против Ганы по решению CAF.

В рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций против Ганы национальная сборная Габона недосчиталась несколько ключевых футболистов, включая главную звезду команды — нападающего Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Габона, 32-летний форвард, который только что переболел коронавирусом, пропустил данный матч из-за выявленных у него проблем с сердцем в ходе обследования.

По решению Конфедерации африканского футбола (CAF), Обамеянг вместе со своими партнерами по команде, Марио Леминой и Акселем Мейе, которые также накануне переболели COVID-19, в целях безопасности не будут играть, пока не пройдут более тщательные медицинские обследования.

У всех троих этих футболистов сборной Габона результаты сканирования показали подозрение на проблемы с сердцем.

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