Экс-капитан Арсенала вместе Марио Леминой и Акселем Мейе пропускают матч против Ганы по решению CAF.
Пьер-Эмерик Обамеянг, twitter.com/fegafoot_gabon/
14 января 2022, 21:58
В рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций против Ганы национальная сборная Габона недосчиталась несколько ключевых футболистов, включая главную звезду команды — нападающего Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга.
Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Габона, 32-летний форвард, который только что переболел коронавирусом, пропустил данный матч из-за выявленных у него проблем с сердцем в ходе обследования.
По решению Конфедерации африканского футбола (CAF), Обамеянг вместе со своими партнерами по команде, Марио Леминой и Акселем Мейе, которые также накануне переболели COVID-19, в целях безопасности не будут играть, пока не пройдут более тщательные медицинские обследования.
У всех троих этих футболистов сборной Габона результаты сканирования показали подозрение на проблемы с сердцем.
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